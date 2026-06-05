Miền Bắc tạm chấm dứt nắng nóng

Nắng nóng tại Bắc bộ tạm thời chấm dứt trong ngày 5-6. Dự báo từ ngày 6 đến 7-6, nắng nóng có xu hướng quay trở lại trước khi miền Bắc có thể đón thêm một đợt mưa dông diện rộng.

Hôm nay 5-6, Hà Nội và miền Bắc có nền nhiệt dễ chịu hơn. Ảnh: PHÚC HẬU

Tối 4-6, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại Bắc bộ, bao gồm Hà Nội và nhiều tỉnh ở trung du, đồng bằng. Tại Hà Nội, nhiều khu vực có mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm.

Theo số liệu từ hệ thống đo mưa Vrain, tính từ 19 giờ ngày 4-6 đến sáng 5-6, nhiều địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có lượng mưa lớn. Trong đó, Thái Nguyên có lượng mưa cao nhất với 126,6mm tại trạm Trung Hội; Điện Biên 112,6mm tại Mường Mùn; Quảng Ninh 105mm tại Đông Triều; Thanh Hóa 104,2mm tại Mường Ngoại; Phú Thọ 97,6mm tại Năng Yên; Lào Cai 93,4mm tại Tân Thịnh; Hà Nội 90,4mm tại Kim Anh và Bắc Ninh 89,4mm tại Bảo Sơn.

Nhiều khu vực khác như Tuyên Quang, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Nghệ An có lượng mưa từ 60-80mm.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa thấp hoặc hầu như không mưa, phổ biến dưới 10mm. Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rải rác, chủ yếu ở mức nhỏ đến vừa. Trong đó, Lâm Đồng mưa 38mm, An Giang 24,4mm và khu vực TPHCM khoảng 18,2mm.

Do ảnh hưởng của mưa dông, ngày 5-6, nắng nóng tạm thời chấm dứt trên toàn miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất chỉ 32-33 độ C. Chiều tối và đêm, khu vực Tây Bắc bộ cùng vùng trung du, miền núi phía Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Các chuyên gia khí tượng dự báo từ ngày 6 đến 7-6, nắng nóng quay trở lại Bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi khoảng 37 độ C. Xen kẽ các ngày nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm.

Hiện các mô hình dự báo khí tượng thế giới nhận định, từ khoảng chiều 8-6, một khối không khí mát yếu kết hợp với rãnh áp thấp và dòng xiết gió Tây trên cao có thể gây mưa rào và dông trên diện rộng tại Bắc bộ. Nắng nóng diện rộng tạm suy giảm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm sấm sét và gió giật mạnh do xảy ra “tranh chấp” giữa các khối khí trái chiều.

Trong khi Bắc bộ xuất hiện mưa diện rộng, khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối 5-6, song theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lượng mưa phổ biến sẽ giảm đáng kể so với những ngày trước, phổ biến còn khoảng 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

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PHÚC HẬU