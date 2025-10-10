Xã hội

Gia Lai hỗ trợ y tế và 4 tỷ đồng giúp các tỉnh bị bão lũ

SGGPO

Sáng 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân Đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11.

z7100676347440_a49c230ff9df526fc90412406a3c6f49.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trao quà gửi hỗ trợ các tỉnh miền Bắc bị bão lũ. Ảnh: THẢO KHUY

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn, các thành viên phát huy đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế các tỉnh bạn, góp phần giúp đồng bào vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác gồm 62 viên chức y tế của tỉnh, chia thành 2 đội đến hỗ trợ Thái Nguyên và Cao Bằng, từ 11 đến 17-10. Nhiệm vụ của đoàn là phối hợp vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân vùng lũ lụt...

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai hỗ trợ thêm 600kg chloramin B, 4.000 túi thuốc gia đình (do Công ty Bidiphar tài trợ) và phương tiện di chuyển cho đoàn công tác.

z7100676361953_54891cbb0aaa104c811fa6724e98b4ee.jpg
Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 62 viên chức y tế có chuyên môn cao ra hỗ trợ khắc phục bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: THẢO KHUY

Bên cạnh đó, Gia Lai quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng).

UBND tỉnh cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi đội công tác; các bệnh viện trong tỉnh đóng góp thêm kinh phí động viên đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

z7100676355867_1b29907d52ac67b3246b6d6ce75a05d2.jpg
Chuyến xe chở cán bộ y tế đến sân bay Phù Cát để bay ra miền Bắc hỗ trợ vùng bão lũ. Ảnh: THẢO KHUY
z7100039541844_4ca161c02aab7e713d89196622a9f802.jpg
Công tác chuẩn bị thiết bị, vật tư, thuốc hỗ trợ khắc phục bão lũ miền Bắc

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn công tác di chuyển ra sân bay Phù Cát để kịp chuyến bay sáng, bắt đầu hành trình mang nghĩa tình và trách nhiệm của ngành y tế Gia Lai hướng về các vùng bão lũ miền Bắc.

Trước đó, ngày 1-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

image.jpg
Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Theo đó, số tiền hỗ trợ được phân bổ đến: Quảng Trị (1 tỷ đồng), Hà Tĩnh (2 tỷ đồng), Nghệ An (1 tỷ đồng), Thanh Hóa (1 tỷ đồng) và Sơn La (1 tỷ đồng).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 với số tiền 180 triệu đồng.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

bão lũ ngập lụt sạt lở ngập diện rộng miền Bắc bị bão lũ ủng hộ quyên góp khắc phục bão lũ Thái Nguyên Lạng Sơn Cao Bằng Bắc Ninh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn