Gia Lai hỗ trợ y tế và 4 tỷ đồng giúp các tỉnh bị bão lũ

Sáng 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân Đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trao quà gửi hỗ trợ các tỉnh miền Bắc bị bão lũ. Ảnh: THẢO KHUY

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn, các thành viên phát huy đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế các tỉnh bạn, góp phần giúp đồng bào vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác gồm 62 viên chức y tế của tỉnh, chia thành 2 đội đến hỗ trợ Thái Nguyên và Cao Bằng, từ 11 đến 17-10. Nhiệm vụ của đoàn là phối hợp vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân vùng lũ lụt...

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai hỗ trợ thêm 600kg chloramin B, 4.000 túi thuốc gia đình (do Công ty Bidiphar tài trợ) và phương tiện di chuyển cho đoàn công tác.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 62 viên chức y tế có chuyên môn cao ra hỗ trợ khắc phục bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: THẢO KHUY

Bên cạnh đó, Gia Lai quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng).

UBND tỉnh cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi đội công tác; các bệnh viện trong tỉnh đóng góp thêm kinh phí động viên đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chuyến xe chở cán bộ y tế đến s ân bay Phù Cát để bay ra miền Bắc hỗ trợ vùng bão lũ. Ảnh: THẢO KHUY

Công tác chuẩn bị thiết bị, vật tư, thuốc hỗ trợ khắc phục bão lũ miền Bắc

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn công tác di chuyển ra sân bay Phù Cát để kịp chuyến bay sáng, bắt đầu hành trình mang nghĩa tình và trách nhiệm của ngành y tế Gia Lai hướng về các vùng bão lũ miền Bắc.

Trước đó, ngày 1-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ Theo đó, số tiền hỗ trợ được phân bổ đến: Quảng Trị (1 tỷ đồng), Hà Tĩnh (2 tỷ đồng), Nghệ An (1 tỷ đồng), Thanh Hóa (1 tỷ đồng) và Sơn La (1 tỷ đồng). Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 với số tiền 180 triệu đồng.

NGỌC OAI