Miền Trung: Nhiều điểm du lịch đón khách miễn phí trong dịp lễ

Dấu ấn du lịch sôi động ở miền Trung trong dịp lễ năm nay là một số điểm đến mở cửa miễn phí cùng hàng loạt sản phẩm mới.

Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn ở Quảng Trị đưa vào phục vụ khách tham quan dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

* Tại Quảng Trị, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch tỉnh đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch sinh thái mới để du khách có những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.

Ngoài các tour khám phá hang động và các sản phẩm du lịch sinh thái tại Bách xanh đá và hang Kling thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, suối Nước Moọc và sông Chày - Hang Tố… ngành du lịch Quảng Trị khai trương Trung tâm thông tin thám hiểm hang động và trải nghiệm tour Sơn Đoòng 5D; du lịch sinh thái Phong Nha Valley; khu tham quan du lịch Trưng Vương Garden ở xã Cồn Tiên…

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, để tăng sức hấp dẫn, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đang làm mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên "Vương quốc hang động” ở phía Bắc và không gian lịch sử "Ký ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình" ở phía Nam, hình thành các tuyến du lịch đặc thù, riêng có của Quảng Trị.

Người dân và du khách thưởng thức miễn phí chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” kéo dài từ ngày 25 đến 28-4 tại Đại nội Huế

* Tại Đại nội Huế, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” kéo dài từ ngày 25 đến 28-4. Điểm nhấn của chương trình là không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa trong không gian cung đình về đêm - một hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.

Sáng 26-4, Sở Du lịch TP Huế cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách đăng ký tăng cao. Cụ thể, trong 5 ngày từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5, tổng lượng khách du lịch dự kiến đến TP Huế ước đạt khoảng 389.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt khoảng 97%.

Từ ngày 24 đến 28-4, hàng ngàn tác phẩm phong lan, cây kiểng, đá cảnh của hơn 600 nghệ nhân từ 3 miền đất nước được trưng bày tại khu di sản Đại nội Huế, góp phần tạo điểm nhấn cho khách tham quan trong những ngày lễ

* Sáng 26-4, tại Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng), Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Điểm nhấn của sự kiện là bộ sưu tập 10 mô hình “lò pizza địa danh”, tái hiện các biểu tượng nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trên bãi biển, khu trải nghiệm làm kem từ các loại gạo đặc sản Việt Nam thu hút đông đảo trẻ em. Các em được trực tiếp tìm hiểu và chế biến gelato từ những giống gạo như nếp cái hoa vàng, Sé Cù Tú Lệ, gạo lứt đỏ Tây Giang, nếp cẩm… kết hợp công nghệ Ý, mang đến trải nghiệm vừa học vừa chơi độc đáo.

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn được ngành du lịch TP Đà Nẵng đưa vào phục vụ người dân và du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH