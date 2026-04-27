Mở không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng

Bức tranh kinh tế - xã hội quý 1-2026 của TPHCM ghi nhận nhiều chuyển động tích cực, phản ảnh sức chống chịu và khả năng thích ứng của đô thị lớn nhất cả nước trong bối cảnh mới.

Tuy nhiên, để giữ vững vai trò đầu tàu và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, yêu cầu đặt ra là TPHCM cần duy trì đà phục hồi, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế.

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty Datalogic, Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng đô thị

Quý 1-2026, TPHCM đạt được nhiều kết quả tích cực phản ánh sức bật của nền kinh tế, đồng thời cho thấy khả năng điều hành và thích ứng của bộ máy trong bối cảnh nhiều biến động. Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, kéo theo yêu cầu huy động nguồn lực trên 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 148.000 tỷ đồng giữ vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt các thành phần kinh tế khác. Khi đầu tư công được giải ngân nhanh hơn, thủ tục được tháo gỡ kịp thời, quỹ đất được khai thác hiệu quả hơn, môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, thành phố sẽ có thêm dư địa để mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, TPHCM chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch điều hành ngay từ đầu năm, lượng hóa mục tiêu đến từng cơ quan, đơn vị và từng tháng, gắn trách nhiệm cụ thể với kết quả thực hiện.

TPHCM đang tập trung phát triển các động lực mới như Trung tâm Tài chính quốc tế và hệ thống cảng biển, khu thương mại tự do; phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là tăng tốc các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch.

Một điểm nhấn quan trọng là mở rộng không gian phát triển thông qua quy hoạch, hạ tầng và tổ chức lại các cực tăng trưởng. Trong đó, hàng loạt dự án sẽ được khởi công trong thời gian tới. Những dự án này không chỉ có ý nghĩa về đầu tư xây dựng, mà còn thể hiện cách thành phố kiến tạo các trục phát triển mới. Cùng với đó, TPHCM tận dụng cơ chế từ Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội để xây dựng đề án khai thác quỹ đất theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả quỹ đất công. Khi giá trị đất đai được khai thác hợp lý, nguồn lực sẽ quay trở lại đầu tư hạ tầng, hình thành vòng quay phát triển mới.

Lấy con người làm trung tâm phát triển

Mở không gian phát triển không chỉ là mở thêm dự án, thêm khu đô thị hay thêm tuyến giao thông. Với TPHCM, phát triển phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong tiến trình đó, thành phố kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm, để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Từ đầu năm 2026, nhiều chính sách an sinh được triển khai mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với người có công, người yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động và các nhóm cần hỗ trợ. Theo Nghị quyết 71/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, mức vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm được nâng từ tối đa 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Chính sách này giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, người chấp hành xong án phạt tù có thêm điều kiện tạo việc làm, học nghề, ổn định cuộc sống. Việc bổ sung cho vay đối với con em hộ nghèo, cận nghèo để trang trải chi phí học đại học; hỗ trợ người hoàn lương vay vốn tạo việc làm, đào tạo nghề… cho thấy thành phố đang nhìn an sinh xã hội như một khoản đầu tư cho con người, cho nguồn nhân lực và cho sự ổn định xã hội lâu dài.

Từ tháng 4-2026, TPHCM chính thức hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân tại trạm y tế 168 phường, xã, đặc khu. Thành phố cũng chi hơn 2.000 tỷ đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người cao tuổi; đồng thời thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh. Những chính sách này góp phần giảm gánh nặng chi phí thiết yếu cho người dân, nhất là trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển, nhu cầu an sinh và dịch vụ công ngày càng lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần khẳng định vai trò của công tác an sinh xã hội, chăm sóc đời sống người dân. TPHCM luôn nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đây cũng là thước đo quan trọng của chất lượng tăng trưởng: tăng trưởng phải được chuyển hóa thành cơ hội việc làm, dịch vụ công tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và sự hài lòng cao hơn của người dân, doanh nghiệp.

Dịp lễ 30-4, 1-5 và trong quý 2-2026, một số dự án được khởi công, động thổ gồm: Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm hành chính thành phố; Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm); Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya; Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Dự án Đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành; Dự án Đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

VĂN MINH - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG