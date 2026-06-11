Thanh khoản suy yếu, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-6 chững lại đà tăng sau hai phiên phục hồi trước đó khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Tâm lý thận trọng gia tăng trước diễn biến kém tích cực của các thị trường chứng khoán toàn cầu khiến thanh khoản sụt giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. SHB giảm 1,09%, EIB giảm 1,2%, HCM giảm 1,26%, VIX giảm 1,17%, VCK giảm 1,05%, MBS giảm 1,04%; BID, HDB, VCB, TCB, CTG, VPB, SSI, VND… giảm gần 1%.

Ở chiều ngược lại, ABB tăng 1,81%, NAB tăng 1,26%; SSB, STB, VIB, OCB, MBB, CTS, ORS tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng diễn biến phân hóa. Trong đó, nhóm bất động sản thương mại đồng loạt giảm: VHM giảm 1,57%, NVL và DXG cùng giảm 1,52%, PDR giảm 1,32%, KDH giảm 1,27%, VRE giảm 1,69%, NLG giảm 1,12%, CEO giảm 1,31%. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu bất động sản công nghiệp tăng điểm như IDC tăng 1,87%, KBC tăng 5,98%, SZC tăng 4,18%; BCM và VPI tăng gần 1%. Riêng LDG tăng trần.

Hai nhóm cổ phiếu dầu khí và nguyên vật liệu nghiêng về sắc xanh. PVS tăng 1,05%, BSR và PVD tăng gần 1%; GVR tăng 4,27%, DPM tăng 1,24%, DHC tăng 1,38%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,1 điểm (0,28%), xuống 1.798,61 điểm với 178 mã giảm, 118 mã tăng và 68 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,06 điểm (0,35%), còn 300,09 điểm với 67 mã giảm, 57 mã tăng và 68 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 10.100 tỷ đồng, thấp hơn 9.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch chỉ hơn 11.000 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 233 tỷ đồng. Ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là NVL với gần 53 tỷ đồng, VHM gần 48 tỷ đồng và VIC hơn 41 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN