Khởi tố bị can Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về hành vi chống phá Nhà nước

Tối 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cả hai đối tượng nêu trên về tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đỗ Văn Ngà. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG