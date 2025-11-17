Khởi tố bị can Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà về hành vi chống phá Nhà nước

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cả hai đối tượng nêu trên về tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.