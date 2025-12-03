Mosla tặng 1.000 bẫy muỗi trong chiến dịch "xanh" phòng chống sốt xuất huyết

Xã hội

Bẫy muỗi Mosla – sản phẩm do nhà sáng chế Nguyễn Văn Khỏe nghiên cứu trong 10 năm – đã chính thức ra mắt cùng với việc công bố dự án xã hội “Có Mosla – Không lo sốt xuất huyết”, trao tặng 1.000 bẫy muỗi cho cộng đồng.

Ngày 3-12, với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng giảm thiểu dịch bệnh, dự án "Có Mosla - Không lo sốt xuất huyết" đã được công bố tại lễ ra mắt sáng chế Bẫy muỗi Mosla.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt bẫy muỗi Mosla và công bố dự án Có Mosla Không lo sốt xuất huyết ngày 3.12.2025.JPG
Quang cảnh buổi ra mắt dự án

Hướng đến ý nghĩa xã hội và hiệu quả bền vững, Mosla dành tặng 1.000 bẫy muỗi đến các đơn vị, hộ gia đình và khu vực có nguy cơ cao về muỗi gây bệnh.

Cụ thể, sản phẩm sẽ được trao đến nơi cần nhất như khu vực gần sông suối, bệnh viện, trường học, hay các điểm vừa trải qua ngập lụt, mưa bão, thông qua sự phối hợp với Đoàn Thanh niên và đại diện các đơn vị địa phương.

Bẫy muỗi Mosla là thành quả của 10 năm nghiên cứu, phát triển và được tạo ra bởi nhà sáng chế Nguyễn Văn Khỏe. Sản phẩm được đánh giá cao vì cơ chế độc đáo như: thu hút muỗi đẻ trứng, trứng nở thành lăng quăng, phát triển bên trong bẫy và không thể thoát ra ngoài môi trường nhờ khe hở đặc biệt, từ đó giảm tỉ lệ muỗi theo thời gian. Điều đặc biệt là Mosla hoạt động không cần dùng điện, không hóa chất.

Nhà sáng lập Mosla, ông Nguyễn Văn Khoẻ giải thích về cơ chế hoạt động của bẫy muỗi bằng mô hình Bẫy muỗi khổng lồ.JPG
Nhà sáng chế Nguyễn Văn Khỏe chia sẻ về nguyên lý hoạt động của bẫy muỗi Mosla

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM, khẳng định Mosla là sản phẩm an toàn, lành tính và thân thiện với môi trường, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện kinh tế của đại bộ phận người dân.

TAM NGUYÊN

