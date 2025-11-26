Đề nghị 7 địa phương giảm bụi mịn PM2.5 trong 10 ngày tới

Ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội ngày càng gia tăng. Ảnh minh hoạ: BÁO SKĐS

Sáng 26-11, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành vừa ký công văn gửi 7 địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, đề nghị triển khai ngay các biện pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm bụi mịn PM2.5.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực TP Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường.

Các hoạt động cụ thể gồm: chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các làng nghề, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, luyện thép…); các làng nghề có công đoạn đốt, các cơ sở tái chế (làng có nghề) trên địa bàn; kiểm soát việc vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; khuyến khích giảm công suất hoạt động trong những ngày có diễn biến chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức xấu trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương. Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

PHÚC HẬU