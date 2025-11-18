TPHCM điều chỉnh quy hoạch dựa trên kết quả quan trắc môi trường

Ngày 18-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM có văn bản gửi Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố trong công tác quan trắc môi trường.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc với phần chân tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn do nền đất lún xuống. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, giai đoạn 2026 - 2030 là thời điểm bản lề để định hình mô hình phát triển mới của TPHCM sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu trở thành “siêu đô thị toàn cầu”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chương trình quan trắc môi trường cần được tái cấu trúc chiến lược, phục vụ trực tiếp cho các định hướng phát triển, trong đó bảo đảm “chất lượng sống cao” với tư duy phát triển theo hướng “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Trên cơ sở đó, Sở NN-MT đã kiểm tra, rà soát và đề xuất điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung này được tích hợp vào báo cáo tổng hợp quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời cập nhật trong hợp phần “Hiện trạng và phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên”.

Từ những kết quả thực hiện, Sở NN-MT kiến nghị Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tích hợp và hiệu chỉnh, tổng hợp mạng lưới quan trắc vào các báo cáo tổng hợp quy hoạch và trong hợp phần "Hiện trạng và phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng" tại 3 khu vực thành báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch TPHCM để thống nhất, đồng bộ nội dung phù hợp theo tình hình mới hiện nay.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng có liên quan, nhằm đảm bảo tính liên kết trong tổng thể quy hoạch phát triển TPHCM thời gian tới.

THANH HIỀN