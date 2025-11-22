Cần Thơ: Phát hiện công ty chôn lấp chất thải gây ô nhiễm

Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết vừa lập biên bản một công ty chế biến nông sản chôn lấp chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường nơi chôn lấp chất thải. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, lực lượng chức năng TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Một thành viên Tam Ngọc (địa chỉ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực đất trống phía sau công ty (nơi tiếp giáp với đường giao thông nông thôn, dọc kênh số 1) có khối lượng lớn chất thải nông sản đang phân hủy, cùng với bao bì ni lông.

Lượng chất thải này nằm dưới một mương hở dài khoảng 30m, rộng 2m. Nước từ mương chảy ra có màu đỏ, bốc mùi hôi, dẫn ra ao liền kề. Mặt nước ao đã chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, cho thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện khu đất rộng khoảng 4.000 m² phía sau cơ sở xuất hiện nhiều vũng nước đen, mặt đất có dấu hiệu bị đào xới, xáo trộn, nghi vấn chôn lấp chất thải.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo công ty, đoàn kiểm tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng kiểm tra và đo đạc thực tế, đồng thời cho phương tiện xe cuốc ngẫu nhiên một vị trí với độ sâu khoảng 0,8m. Kết quả, tại vị trí cuốc đã phát hiện các loại chất thải nông sản đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm của công ty trên.

TUẤN QUANG