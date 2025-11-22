Xã hội

Môi trường

CITENCO đề xuất hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại vùng lũ tỉnh Khánh Hòa

SGGPO

CITENCO sẽ cử lực lượng cán bộ, người lao động, 6 xe ép rác, 1 xe tải và các thiết bị chuyên dụng của công ty tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại vùng lũ tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, người lao động CITENCO sẵn sàng hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường tại vùng lũ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CITENCO cung cấp
Ngày 22-11, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) cho biết, công ty vừa có văn bản gửi UBND TPHCM xin chủ trương cho phép công ty hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Phương, hiện nay, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang phải gánh chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh, phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu tại nhiều xã, phường, môi trường bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhằm chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống người dân tỉnh Khánh Hòa, CITENCO đề nghị UBND TPHCM cho phép công ty tổ chức đoàn hỗ trợ cùng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang và Khu Công nghiệp Việt Nam khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra. Thời gian dự kiến thực hiện việc hỗ trợ từ ngày 23-11 đến ngày 7-12.

Theo đó, CITENCO sẽ cử lực lượng cán bộ, người lao động, 6 xe ép rác, 1 xe tải và các thiết bị chuyên dụng của công ty tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường theo sự sắp xếp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.

THANH HIỀN

Từ khóa

vùng lũ triều cường thiệt hại người dân Khánh Hòa TPHVM hỗ trợ

