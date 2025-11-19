Xã hội

Nước biển phường Vũng Tàu có màu xanh lá là hiện tượng tự nhiên

Chiều 19-11, phường Vũng Tàu cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về việc nước biển ở phường có màu xanh lá xảy ra vào cuối tháng 10-2025.

Trong báo cáo, kết quả xét nghiệm của Viện Khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho thấy, trong mẫu nước biển có sự hiện diện của vi tảo (tên loài tảo: Noctiluca scintillans; tên chi: Noticula; tên họ: Noctilucaceae; ngành tảo Giáp Dinoflagellata) với mật độ 80 tế bào/ml nước biển.

Đây là loại tảo phân bố rộng, mật độ có thể thay đổi tùy thời điểm nhưng không sản sinh độc tố.

nuoc bien xanh.jpg
Nước biển ở phường Vũng Tàu có màu xanh lạ được du khách chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội hôm 25-10. Ảnh: DU KHÁCH

Hiện khu vực biển tại phường Vũng Tàu đã không còn hiện tượng nước biển màu xanh lá. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát môi trường biển ở khu vực này trong thời gian tới.

nuoc bien xanh 1.jpg
Hiện tượng nước biển màu xanh lá là hiện tượng tự nhiên, do có sự xuất hiện của vi tảo, không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe. Ảnh: KHẮC TỘ (chụp ngày 25-10)

Trước đó, ngày 25-10, nhiều du khách đến Vũng Tàu đã ngạc nhiên và lo lắng khi thấy hiện tượng nước biển khu vực Bãi Sau chuyển màu xanh lá; nên đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Thời điểm này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng nắm bắt thông tin, đồng thời tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm, phân tích.

QUANG VŨ

