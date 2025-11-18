Xã hội

Môi trường

Đồng Nai: Phê bình nhiều xã, phường chậm thanh toán chi phí xử lý rác

SGGPO

Sáng 18-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản hỏa tốc liên quan việc tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Trạm tái chế chất thải của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Trạm tái chế chất thải của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Theo đó, tại Công văn số 9947/UBND-KTN ngày 17-11-2025, UBND tỉnh phê bình 10 xã, phường: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất chậm thực hiện việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thực hiện thanh toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25-11-2025.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở NN-MT khẩn trương làm việc với các xã, phường, đơn vị liên quan đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác...

Trước đó, từ 0 giờ ngày 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung đã dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 xã, phường chưa thực hiện việc tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1-7 đến nay.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Sở NN-MT Xử lý rác UBND tỉnh Đồng Nai Phê bình Rác thải Nghiệm thu Rác Xử lý chất thải Thanh toán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn