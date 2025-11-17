Xử phạt người đàn ông mang 11 bao rác vứt xuống biển ở Phước Hải

Ngày 17-11, Công an xã Phước Hải (TPHCM) đã lập biên bản, xử phạt ông N.T. (sinh năm 1977, ngụ ấp Hải Tân, xã Phước Hải) về hành vi xả rác thải trái quy định ra môi trường biển.

Ông N.T. làm việc với cơ quan chức năng trong ngày 17-11

Trước đó, vào chiều tối 16-11, người dân phát hiện và ghi hình một người đàn ông mang 11 bao rác vứt xuống biển tại khu vực quảng trường Phước Hải, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Qua trích xuất camera và xác minh từ nhân chứng, lực lượng chức năng xác định ông N.T. là người thực hiện hành vi xả rác. Tại trụ sở công an, ông T. thừa nhận do thấy đống rác bốc mùi hôi nên đã “tiện tay” mang ra biển vứt bỏ khi đang chuẩn bị ngư cụ đi biển.

Công an xã Phước Hải đã giải thích rõ hành vi vứt rác xuống biển vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể là hành vi thải bỏ chất thải sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển… Mức xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo quy định. Ông T. đã nhận lỗi và chấp hành nộp phạt.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác xuống biển, sông, kênh rạch; đồng thời thu gom, xử lý rác đúng nơi quy định và chủ động nhắc nhở các hành vi xả rác bừa bãi để cùng chung tay bảo vệ môi trường.

THÀNH HUY