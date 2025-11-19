Xã hội

Sâu róm xuất hiện trong khu dân cư, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý

Khoảng 2 tuần gần đây, sâu róm xuất hiện nhiều trên thân cây và tường nhà trong khu dân cư Phú Lợi (TPHCM) khiến người dân lo ngại.

Sau vài ngày phun thuốc, đến ngày 19-11, người dân sống ở đường D1, khu dân cư Phú Lợi, cho biết, sâu róm vẫn tiếp tục bò lổm ngổm trên thân cây và tường nhà. Một số hộ dân đóng cửa, quét dọn thường xuyên sân để hạn chế sâu bò vào bên trong nhà.

a.jpg
Hiện tượng sâu róm xuất hiện tại một khu dân cư thuộc phường Phú Lợi

Sâu róm bò trên thân cây bàng, tạo thành từng mảng đen, sau đó bò xuống mặt đường và tường nhà.

s.jpg
g.jpg
Sâu róm xuất hiện nhiều trên các thân cây to

Người dân mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục có hướng xử lý triệt để, không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân.

f.jpg
Sâu bò lên tường

Trao đổi về hiện tượng trên, bà Nguyễn Phan Quỳnh Như, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lợi, cho biết thêm, người làm nông thường gọi đây là sâu ép hút nhựa cây, thường xuất hiện nhiều trên thân cây lớn. Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành phun thuốc diệt sâu, đến nay cơ bản đã giảm, địa phương tiếp tục theo dõi chặt quá trình phun thuốc và xử lý để người dân yên tâm.

Hiện tượng kỳ lạ này khiến nhiều hộ dân lo lắng
