Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều 18-11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐN mới.png
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Út

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đánh giá, đồng chí Nguyễn Văn Út là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng lẫn quản lý nhà nước, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết tập thể, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1000030471.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Út

Đồng chí tin tưởng, với kiến thức, kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Út sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đưa tỉnh Đồng Nai phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Út cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách. Đây là dấu ấn quan trọng, là vinh dự lớn trong quá trình công tác của bản thân và hứa luôn nỗ lực, đoàn kết, gương mẫu, tận tâm, tận lực, đem hết sức mình vì sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969, quê xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (trước đây). Ông có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Từ năm 2015 là Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, đồng thời là Tỉnh ủy viên cho đến tháng 6-2019 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Từ tháng 10-2019, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An và đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1-7-2025, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Tây Ninh và Long An, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10-10-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

XUÂN TRUNG

