Một gia đình ở Hà Tĩnh sở hữu khối gỗ trầm quý hiếm

Có người đến xem, ngỏ ý mua lại khối gỗ trầm tốc bông quý hiếm với giá hơn 600 triệu đồng nhưng chủ sở hữu chưa bán.

Video: Khối gỗ trầm tốc bông quý đang được thợ chế tác hoàn thiện

Ngày 4-1, ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, gia đình chị Hoàng Hương Lan (trú thôn 10) đang sở hữu khối gỗ trầm tự nhiên, cân nặng hơn 15kg, trên 50 năm tuổi và được chế tác tinh xảo, đẹp mắt, tỏa mùi hương thơm đặc trưng.

z7393220380045_75a2f117927231abcea928f887b98271.jpg
Ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch bên khối gỗ trầm tốc bông quý hiếm

Ông Phan Quốc Thanh thông tin, thời gian qua, sau khi biết tin, đã có người đến nhà chị Lan xem và ngỏ ý mua lại khối trầm với giá hơn 600 triệu đồng nhưng gia đình chưa bán.

Nhiều người có kinh nghiệm làm nghề sản xuất, kinh doanh, chế tác trầm đánh giá khối trầm này là một siêu phẩm “trăm năm có một” nên giá trị thương mại sẽ phải lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, khối trầm này có trầm tốc bông từ gốc đến ngọn, trường hợp rất hiếm có.

bbbb.jpg
Khối gỗ trầm tốc bông quý đang được thợ chế tác hoàn thiện

Chị Lan (sinh năm 1994, chủ của khối trầm) cho biết, gia đình có truyền thống làm nghề trầm hương hơn 20 năm, nối nghiệp từ cha chồng để lại.

Trước đó, vào khoảng tháng 10-2025, gia đình chị đã mua lại một cây dó bầu của thương lái ở xã Phúc Trạch. Lúc đó, cây này có chiều dài khoảng 13m, đường kính 30-35cm, bên trong có dấu hiệu của trầm tốc bông.

z7394935940614_f99e863e4c0eedaa01c269e7423f2f16.jpg
Khối gỗ trầm tốc bông quý đang được thợ chế tác hoàn thiện

Sau khi đưa về nhà, gia đình chị thuê các thợ trầm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm xử lý, chế tác thủ công trong nhiều tháng, để hoàn thiện thành khối trầm tốc bông nặng hơn 15kg (gồm 2 khối). Trong đó, một khối trầm lớn dài khoảng 1,8m và khối trầm còn lại dài khoảng 80cm.

Theo chị Lan, đã có một số thương lái, cả từ nước ngoài đến nhà tham quan và muốn mua lại khối trầm tốc bông này với giá hơn 600 triệu đồng, nhưng gia đình mong một mức giá cao hơn.

z7394935940687_c1a4e11997336703baa617d354ed9822.jpg

Trầm tốc bông là một trong những dòng trầm hương tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng đặc trưng và khả năng lan tỏa tốt.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, chế tác thành các sản phẩm cao cấp và thư giãn, trầm tốc bông còn được đánh giá cao về mặt phong thủy, đặc biệt với loại trầm này, càng giữ nguyên khối, giá trị càng tăng theo thời gian.

>> Hình ảnh khối gỗ trầm tốc bông quý đang được chế tác:

ad.jpg
z7394935947891_cfa9b205212c14429181bcc3af561a8c.jpg
z7394935920781_7db5d15aa3b0a0976715bc6f1174d430.jpg
z7394935944978_fb5c22c36a5f285f5d7d00a5571b54bc.jpg
z7395220229614_7994c0ddf7d8c3ae17a1817884931d95.jpg
DƯƠNG QUANG

