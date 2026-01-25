Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt nhân trường hợp "Họ và tên"

Mở ra những cánh cửa đầy thú vị để dẫn dụ bạn đọc cùng tìm hiểu lịch sử Việt Nam là cách thức mà nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đã làm với " Ngàn năm áo mũ" , " Chuyện trà" và mới đây là " Họ và tên" .

Chiều 25-1, tại TPHCM, Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức chương trình giao lưu với nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, nhân dịp ra mắt ấn phẩm Họ và tên (NXB Thế giới).

Đây là công trình khảo cứu mới nhất của Trần Quang Đức, đưa người đọc ngược về quá khứ để cùng tìm hiểu lịch sử nước nhà thông qua “chìa khóa” với tên gọi “Họ và tên”. Ở đây, tác giả sử dụng danh tính như một cánh cửa mở ra một không gian rộng lớn hơn: từ ngôn ngữ, văn hóa, đến hệ tư tưởng, từ những điều rất riêng của người Việt đến những điều phổ quát thuộc về con người nói chung.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức (giữa) và các khách mời giao lưu tại chương trình

Giống như ở các ấn phẩm trước, Họ và tên được tác giả dày công nghiên cứu từ rất nhiều tài liệu khác nhau, bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm, để không chỉ nội dung chính mà cả phần chú thích cũng được thể hiện một cách đầy đặn với nhiều thông tin hữu ích. Từ đó, không còn dừng ở lịch sử về tên họ, mà một bức tranh lịch sử rộng lớn được mở ra, có sự giao thoa giữa lịch sử, tín ngưỡng, quyền lực xã hội và khát vọng cá nhân.

Họ và tên được chia thành 3 phần: “Mộc mạc tới cầu kỳ”; “Mưu toan quyền lực” và “Hướng tới tự do”. Trải qua hơn 370 trang sách, người đọc như được dự phần vào cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa sử liệu và suy tưởng, giữa hư cấu và hiện thực. Không chỉ bắt gặp hình bóng người Việt qua những lớp lang của tên gọi, phong tục, tư tưởng hay văn hóa mà người đọc còn nhận ra chính mình trong dòng chảy rộng lớn của cộng đồng, của nhân loại.

Theo chia sẻ của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, anh bắt đầu suy nghĩ và có ý tưởng về lịch sử danh tính người Việt từ năm 2017. Qua sự động viên của bạn bè, anh bắt tay vào viết một số chương. Tuy nhiên, đến năm 2022, anh quyết định xóa sạch những gì đã viết, để viết lại theo một cách thức và tư duy mới mẻ hơn.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức sinh năm 1985 tại Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2008, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Ngoài nghiên cứu, anh còn được biết đến với vai trò dịch giả qua các dịch phẩm: Trà kinh, Sử ký 1.

HỒ SƠN