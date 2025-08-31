Bộ sách "Tướng Thanh - Tướng Vịnh": khắc họa những lát cắt chân thực của lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Omega Plus liên kết với NXB Quân đội nhân dân ra mắt bộ sách Gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” gồm 4 cuốn: Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , Hành trình vì hòa bình , Những cánh thư ra Bắc vào Nam , Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế .

Hồi ức Hành trình vì hòa bình của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được viết từ góc nhìn người trong cuộc, kể lại chặng đường đầy gian nan của lực lượng gìn giữ hòa bình “mũ nồi xanh” Việt Nam - từ những bước dò đường đầu tiên đến những nhiệm vụ nhiều thử thách tại châu Phi.

Từng trang hồi ký là những dòng hồi ức chân thật, phản ánh quá trình Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn quân để hiện thực hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Qua mỗi câu chuyện được kể trong cuốn sách, bạn đọc sẽ nhận thấy rõ hơn sự hy sinh thầm lặng và tinh thần đoàn kết không biên giới của những người chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam. Hòa bình không chỉ nằm ở những lý thuyết trừu tượng, mà còn được thể hiện rõ ràng qua từng hành động cụ thể, từng bước chân của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Cuốn sách Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được hình thành từ những hồi ức của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên trong gia đình về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, kết hợp cùng với việc sưu tầm, biên soạn nội dung từ nhiều bộ tư liệu, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo và đông đảo bạn hữu gia đình, với một tâm nguyện chung trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và những giá trị cốt lõi không thể phai mờ.

Cuốn sách không chỉ để đọc, mà còn để cảm nhận, để trân trọng và để tiếp nối những giá trị sống đẹp mà Đại tướng để lại

Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không chỉ là những trang sử về một vị tướng tài ba, mà còn là bức chân dung đời thường, gần gũi và cảm động. Thông qua những mẩu chuyện ngắn được kể bởi đồng đội, nhân chứng và những người từng gắn bó, cuốn sách tái hiện một con người vừa vĩ đại trong chiến công, vừa giản dị trong đời sống thường nhật.

Cuốn sách bàn về lịch sử của đất nước trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, thông qua số phận một con người cụ thể, bằng những cách tiếp cận khác, và hơn nữa là với cảm xúc của những niềm vui và nỗi buồn có thật...

Dưới lời kể tự hào của những vị tướng khác, những cán bộ đồng chí thân cận, hay trong nỗi nhớ của gia đình ông và những người nông dân lao động từng có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện với vị Đại tướng, thì cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều được tái hiện với những phẩm chất cao đẹp, là hình mẫu lý tưởng về lối sống cao đẹp và gần gũi, là đại diện tiêu biểu cho “Thế hệ Vàng” của thời đại Hồ Chí Minh.

Những cánh thư ra Bắc vào Nam là tập hợp 73 bức thư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình, viết trong gần 20 năm (1948-1967), từ kháng chiến chống Pháp đến những năm chống Mỹ ác liệt. Phần lớn là thư ông gửi cho vợ - bà Nguyễn Thị Cúc, xen lẫn vài bức gửi cho các con và thư từ hồi âm.

Các bức thư trong sách được viết bằng văn phong ngắn gọn, giản dị nhưng chất chứa nhiều xúc cảm

Đó là những lá thư giản dị, ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm, thể hiện nỗi lo lắng, dặn dò về sức khỏe, học tập và đạo đức cho con cái, đồng thời phảng phất tinh thần cách mạng kiên cường. Trong từng dòng chữ, hiện lên chân dung một vị tướng vừa là người lãnh đạo chiến trường, vừa là người chồng, người cha bình dị, luôn khắc khoải nhớ thương gia đình. Những bức thư không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là di sản tinh thần, tỏa sáng tình yêu thương và khí phách Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc cho các thế hệ hôm nay.

QUỲNH YÊN