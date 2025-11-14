Motorola mở ra kỷ nguyên “Kiến tạo cuộc chơi khác biệt”

Sự kiện ra mắt tại Việt Nam được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển hơn 90 năm của thương hiệu, khi Motorola mang khẩu hiệu “HelloMoto” trở lại đường đua công nghệ với một diện mạo mới hơn, trẻ trung hơn và giàu bản sắc hơn.

Motorola- biểu tượng công nghệ đến từ Mỹ, chính thức ra mắt thế hệ smartphone 2025 với 5 sản phẩm tại Việt Nam, hội tụ các giá trị vượt trội về công nghệ, hiệu năng và phong cách sống, gồm motorola razr 60, motorola edge 60 FUSION, moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g60 POWER.

Đây cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tinh thần “Play Different - Kiến tạo cuộc chơi khác biệt” của Motorola trong thời đại mới, nơi công nghệ là một phần không thể tách rời của phong cách sống, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và thể hiện bản lĩnh của mỗi cá nhân.

Bộ sưu tập 5 sản phẩm của Motorola ra mắt tại Việt Nam 2025 thể hiện định hướng phát triển đa tầng khi đáp ứng mọi phong cách sống và nhu cầu người dùng Việt. Từ thiết kế gập cao cấp đến những lựa chọn phổ thông giàu giá trị, tất cả cùng truyền tải tinh thần “Lifestyle Tech”.

Mang trong mình di sản sáng tạo gần một thế kỷ, motorola razr 60 vẫn giữ nguyên phong cách gập vỏ sò quen thuộc của dòng razr nhưng được tinh chỉnh với ngoại hình mảnh mai hơn và chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn.

Sản phẩm sở hữu bản lề titanium cao cấp cùng mặt lưng da thuần chay thân thiện môi trường giúp màn hình khi gập lại gần như phẳng hoàn toàn, giảm tối đa nếp gấp giữa 2 phần màn hình, mang lại cảm giác sang trọng nhưng bền bỉ trong từng chuyển động mở gập.

Với màn hình pOLED chuẩn màu Pantone Validated gồm màn chính 6.9 inch và phụ 3.6 inch, thiết bị thể hiện màu sắc trung thực và độ sáng tối đa lên đến 3000 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động bậc nhất. Camera 50MP Sony LYTIA chuẩn màu 100% nhờ Moto AI giúp tái tạo sắc màu hình ảnh chân thực nhất.

Điểm nhấn vượt trội của của razr 60 còn nằm ở khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP48, cho phép người dùng tự tin sử dụng trong mọi điều kiện. Kết hợp chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và pin 4500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W bảo đảm hiệu năng cao và năng lượng bền bỉ, razr 60 là biểu tượng cho sự kết hợp giữa thời trang, công nghệ và độ bền chuẩn cao cấp.

Mang triết lý “công nghệ hòa quyện cùng thẩm mỹ”, motorola edge 60 FUSION mở ra một chuẩn mực thẩm mỹ mới cho smartphone hiện đại với màn hình tràn viền 4 cạnh pOLED 1.5K, độ sáng 4.500 nits chuẩn màu Pantone cho trải nghiệm thị giác liền mạch và tinh tế ở mọi góc nhìn. Toàn bộ khung viền và mặt lưng được hoàn thiện liền mạch, tạo cảm giác sang trọng. Mặt lưng dùng chất liệu giả da được phối màu dưới sự tư vấn của Pantone Color Institute.

Moto g series với bộ ba moto g86 POWER 5G, moto g35 5G, moto g06 POWER sở hữu dải màu Pantone thời thượng nhất hiện nay là những lựa chọn mở rộng đáp ứng mọi phong cách sống. Moto g86 POWER 5G là sản phẩm tổng hòa sức mạnh của kết nối 5G mạnh mẽ dung lượng pin ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là pin 6720 mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 53 giờ và màn hình OLED 1.5K 120 Hz mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng năng động.

Ông La Hồng Hưng, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Motorola Việt Nam giới thiệu đến khán giả những tính năng nổi bật của các thế hệ sản phẩm mới nhất từ Motorola tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, camera 50MP Sony LYTIA giúp ghi lại hình ảnh chi tiết và sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Moto G86 POWER 5G là minh chứng rằng một chiếc điện thoại tầm trung vẫn có thể mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp.

Moto g35 5G mang đến khả năng kết nối 5G mạnh mẽ và ổn định, giúp người dùng tận hưởng tốc độ tải, xem và chia sẻ nội dung gần như tức thời. Màn hình 6.7 inch tần số quét 120Hz hiển thị mượt mà, trong khi camera 50MP với khả năng quay video 4K cùng thiết kế tinh tế giúp g35 trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ năng động, luôn sẵn sàng kết nối và khám phá.

Còn moto g06 POWER là biểu tượng của sức bền và tính ứng dụng thông minh. Với dung lượng pin 7000mAh, người dùng có thể sử dụng đến ba ngày liên tục mà không cần sạc. Màn hình 6.88 inch, camera 50 MP, âm thanh Dolby Atmos và khả năng kháng nước IP64 giúp g06 power mang lại trải nghiệm giải trí toàn diện trong mức giá dễ tiếp cận. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ muốn sở hữu một thiết bị bền, đẹp và mạnh mẽ mà không phải đánh đổi.

Cả 5 dòng sản phẩm của Motorola sẽ được bày bán chính thức tại hệ thống Thế giới di động kể từ ngày 12-11-2025 với mức giá: motorola razr 60 từ 18.990.000 đồng, motorola edge 60 FUSION từ 8.190.000 đồng, moto g86 POWER 5G từ 6.590.000 đồng, moto g35 5G từ 3.790.000 đồng, moto g06 POWER từ 2.890.000 đồng.

BÌNH LÂM