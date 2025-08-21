Mưa đỏ - bản hùng ca từ máu và nước mắt

Khán phòng Trung tâm Chiếu phim quốc gia chìm trong lặng im sau hơn 120 phút công chiếu Mưa đỏ. Khi đèn bật sáng, hàng trăm đôi mắt vẫn đỏ hoe. Đó là những giọt nước mắt cho sự khốc liệt của chiến tranh, giọt nước mắt của lòng tự hào, biết ơn đối với lớp cha anh đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Hồi sinh ký ức

“Chiến dịch Mưa đỏ”, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền gọi bộ phim của mình bằng một cái tên như vậy. Bởi lẽ, để đưa ký ức 81 ngày đêm máu lửa lên màn ảnh, ê kíp đã cùng nhau trải qua đúng 81 ngày quay phim căng thẳng, gian khổ. “Có lúc tưởng gục ngã vì sự khắc nghiệt của thời tiết và áp lực với những đại cảnh chiến tranh lớn”, chị nhớ lại.

Các cựu binh từng trực tiếp tham gia trận đánh Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tham dự buổi công chiếu bộ phim Mưa đỏ tại Hà Nội

Mưa đỏ là bộ phim về đề tài chiến tranh được đánh giá quy mô và công phu nhất trong hơn 20 năm qua, đã thực sự làm sống dậy khí thế bi tráng của 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo, đơn vị trực tiếp tham chiến ngày đó, nghẹn ngào: “Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện…”.

Không chỉ các cựu binh mà rất nhiều bạn trẻ có mặt trong buổi công chiếu cũng không kìm nổi xúc động, “Những thước phim trong Mưa đỏ khiến người xem như chạm vào nỗi đau và sự hy sinh tận cùng của cha anh. Mỗi hình ảnh không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở hôm nay phải sống xứng đáng”, bạn trẻ Phạm Trúc Anh chia sẻ. Sự đồng cảm ấy nối liền khoảng cách thế hệ, khiến câu chuyện của hơn 50 năm trước vẫn vang vọng trong trái tim người xem.

Có khán giả đã gọi bộ phim là sự khắc họa cái giá của hòa bình. “Tôi lặng lẽ xem từ đầu tới cuối, và lặng lẽ khóc. Những khuôn hình đẫm máu theo cả vào giấc ngủ. Hình ảnh chàng trai tuổi xuân rực rỡ nằm bất động, hay hai bà mẹ thả hoa trên dòng Thạch Hãn… ám ảnh mãi. Xem để thấy hòa bình đắt đỏ đến mức nào, để nhắc mình đừng lãng phí từng giọt máu đào đã nhuộm đỏ Thành cổ năm ấy…”, nhà văn Nguyễn Thục Linh chia sẻ.

Dấu ấn và sức lan tỏa

Đề tài chiến tranh luôn được xem là khó thực hiện, nhưng những người thực hiện Mưa đỏ đã biến thử thách ấy thành cơ hội cống hiến. “Bằng trách nhiệm của người lính, của nghệ sĩ, chúng tôi đặt hết niềm tin, tâm huyết và sức lực để tận hiến”, Giám đốc sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, chia sẻ.

Để đạt được sự chân thực, ê kíp không ngần ngại dựng lại gần như nguyên mẫu Thành cổ Quảng Trị, để rồi từng viên gạch, từng mảng tường được phá đổ theo diễn biến của kịch bản. Mỗi cảnh quay đều được đạo diễn dựng sơ ngay tại hiện trường, xem lại, rồi điều chỉnh tức thì. Chính sự tỉ mỉ này đã tạo nên một tác phẩm vừa bi tráng, vừa lay động lòng người. Điểm mạnh của Mưa đỏ là sự kết hợp giữa khốc liệt và nhân văn. Không chỉ là tiếng bom đạn, đạo diễn còn đặt vào đó những khoảng lặng để khán giả thấy người lính cũng có tình yêu, nỗi sợ, và cả niềm hy vọng. “Tôi nghĩ sự bi tráng trong phim chiến tranh rất quan trọng, nhưng cũng cần những khoảng lặng. Đó là khi người lính đối diện với chính bản thân, đối diện với mất mát, nỗi nhớ gia đình”, đạo diễn Đặng Thái Huyền tâm sự.

Dù ngày 22-8 mới chính thức công chiếu, nhưng những ngày này, Mưa đỏ đã tạo nên “cơn sốt” ngoài đời thực. Ngay từ khi tung trailer, phim đã nằm trong danh mục từ khóa nóng nhất trên mạng xã hội và chỉ trong một tuần, lượng thảo luận về Mưa đỏ đã nằm ở vị trí số 1 social trend (xu hướng xã hội). Giới chuyên môn cũng không tiếc lời khen ngợi. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định: “Phim chiến tranh luôn đòi hỏi trình độ cao nhất của sản xuất. Với Mưa đỏ, sự mạnh mẽ mà nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền thể hiện không hề kém cạnh bất cứ ai”. Những lời đánh giá ấy vừa khẳng định tính chuyên môn, vừa tiếp thêm niềm tin rằng điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất những tác phẩm lớn về lịch sử và chiến tranh cách mạng.

Mưa đỏ, từ tiểu thuyết bước ra màn ảnh rộng, được xem như bản hùng ca viết bằng máu, nước mắt và lòng kiên cường của dân tộc. “Máu xương đổ xuống đất trời lưu danh” thông điệp ấy vang lên từ từng khuôn hình, để nhắc nhở chúng ta sống xứng đáng trong hòa bình hôm nay.

MAI AN