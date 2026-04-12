Mùa du lịch sôi động bên bờ sông Hàn

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra tại 3 công viên Yeouido, Ttukseom và Jamsil. Trong giai đoạn nửa đầu năm, 5 buổi biểu diễn chính được ấn định vào ngày 10-4, 25-4, 5-5, 16-5 và 5-6. Điểm nhấn làm nên thương hiệu của chương trình chính là quy mô của thiết bị bay không người lái (drone). Với số lượng dao động 1.200-2.000 thiết bị mỗi buổi, bầu trời đêm Seoul sẽ trở thành một sân khấu trình diễn ánh sáng hiện đại, khắc họa sắc nét những biểu tượng văn hóa đương đại của xứ sở kim chi.

Trình diễn ánh sáng trên sông Hàn. Ảnh: SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

Sự kết hợp giữa du lịch và các biểu tượng văn hóa đại chúng là một nước đi đầy tính toán của ban tổ chức. Ngay trong buổi khai mạc tại Yeouido, chủ đề BT21, bộ nhân vật nổi tiếng được sáng tạo từ sự hợp tác giữa nhóm nhạc BTS và LINE Friends, xuất hiện trên bầu trời, tạo nên không gian giải trí hấp dẫn cho khán giả.

Tiếp đó, ngày 25-4 tại công viên Ttukseom, chương trình sẽ giới thiệu những nhân vật quen thuộc của LINE Friends như Brown, Sally hay Joguman. Sự kiện ngày 5-5 tại Jamsil sẽ có chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao, lấy cảm hứng từ thương hiệu điện ảnh nổi tiếng Star Wars, với sự hợp tác của Walt Disney Company chi nhánh Hàn Quốc. Tại đây, khán giả còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm tương tác xoay quanh chủ đề này. Việc sử dụng những hình ảnh có sức ảnh hưởng quốc tế không chỉ thu hút người dân bản địa mà còn trực tiếp đánh vào thị hiếu của hàng triệu người hâm mộ K-pop trên thế giới, thúc đẩy họ đến với Seoul để tận mắt chứng kiến thần tượng của mình dưới một hình thức nghệ thuật mới.

Chương trình Trình diễn ánh sáng sông Hàn 2026 là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế ban đêm và du lịch đô thị bền vững. Chính quyền thành phố đã khéo léo lồng ghép các sự kiện thể thao và văn hóa như Lễ hội ba môn phối hợp trên sông Hàn, hay mô hình Vườn ánh sáng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Bằng cách tạo ra một hệ sinh thái giải trí đa dạng đến đêm muộn, Seoul cũng đang tối ưu hóa nguồn thu từ dịch vụ ăn uống, vận tải và lưu trú quanh khu vực sông Hàn.

Bên cạnh yếu tố giải trí, công tác tổ chức còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý hạ tầng đô thị. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thiết bị bay công nghệ cao, hệ thống wi-fi công cộng tại khu vực sẽ được tạm ngắt trong các khung giờ cao điểm để tránh nhiễu sóng. Điều này cho thấy sự ưu tiên về kỹ thuật và an toàn trong các sự kiện công nghệ quy mô lớn, tạo dựng niềm tin cho du khách về một điểm đến an toàn và hiện đại.

Sự thành công của các chương trình như Trình diễn ánh sáng sông Hàn cũng phản ánh xu hướng số hóa ngành du lịch của Hàn Quốc. Quốc gia này đang tích cực áp dụng công nghệ vào việc quảng bá và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ việc sử dụng drone để tạo những nội dung có tính lan tỏa cao trên mạng xã hội đến việc phát triển ứng dụng hỗ trợ du lịch đa ngôn ngữ, Hàn Quốc đang từng bước trở thành một ví dụ sống động về du lịch thông minh.

Dự kiến, đợt trình diễn thứ 2 sẽ diễn ra vào mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 10, với những chủ đề đa dạng hơn. Theo chính quyền TP Seoul, việc duy trì tính liên tục của các sự kiện văn hóa giúp hình ảnh của thành phố luôn mới mẻ trong mắt du khách quốc tế.

PHƯƠNG NAM