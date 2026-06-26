Phường Rạch Dừa ra quân chiến dịch "Mùa hè số"

Sáng 26-6, phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân Đội hình tình nguyện “Mùa hè số” và phát động “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID" nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Thị Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa nhấn mạnh, Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên và Công an phường trong việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số và các tiện ích của Đề án 06, góp phần xây dựng chính quyền số và công dân số trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ phát động “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID" của phường Rạch Dừa

Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo địa phương đề nghị lực lượng Công an phường, đoàn viên, thanh niên và 25 Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”; hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, khai thác hiệu quả các tiện ích số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sau lễ ra quân các đội hình sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện nhiệm vụ

Theo đó. lực lượng hỗ trợ cần hướng dẫn người dân bằng tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Các hoạt động hướng dẫn phải bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và người chưa thành thạo công nghệ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp với Công an phường hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân

Lãnh đạo phường cũng đề nghị Đoàn Thanh niên phường chủ trì, phối hợp với Công an phường lồng ghép với các hoạt động của “Chiến dịch Mùa hè xanh”, sinh hoạt hè và các chương trình tình nguyện tại địa phương. Qua đó, góp phần trang bị kỹ năng số cho thanh thiếu niên, đồng thời phát huy vai trò của các em như những "đại sứ chuyển đổi số" trong mỗi gia đình, lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến đến người thân và cộng đồng.

VĂN ANH - KHÁNH CHI