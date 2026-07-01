Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 34 tỷ đồng tại Cao Bằng và Tuyên Quang

Mưa lớn kéo dài từ ngày 30-6 đến sáng 1-7 đã gây thiệt hại nặng tại 2 tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.

Mưa lớn ở tỉnh Cao Bằng từ đêm 30-6 đến sáng 1-7. Ảnh: BCHQS TỈNH CAO BẰNG

Theo báo cáo cập nhật đến trưa 1-7 từ Chi cục Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Cao Bằng, và Chi cục Thủy lợi, Sở NN-MT tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 34 tỷ đồng tại 2 địa phương này. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Mưa lũ làm 265 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 202 nhà bị ảnh hưởng, tỉnh Tuyên Quang có 63 nhà.

Lực lượng dân quân xã Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng) khẩn trương hỗ trợ nhân dân sơ tán đồ đạc trong đêm mưa lớn 30-6 đến 1-7. Ảnh: BCHQS TỈNH CAO BẰNG

Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại với hơn 550ha cây trồng bị ngập úng, sạt lở hoặc vùi lấp, chủ yếu là lúa, ngô, rau màu và cây lâu năm. Mưa lũ cũng làm hàng trăm gia cầm, nhiều gia súc bị chết hoặc cuốn trôi, hàng trăm kilogram cá thương phẩm và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại tỉnh Cao Bằng, 2 tuyến quốc lộ, 8 tuyến tỉnh lộ cùng hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập nước; 1 cầu dân sinh bị cuốn trôi. Tại tỉnh Tuyên Quang, 80 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Một số công trình thủy lợi, cột điện, kênh mương và trường học bị hư hỏng do mưa lũ.

Mưa lũ làm xuất hiện hố sụt lún tại khu vực Nà Đon, xã Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng), miệng hố rộng khoảng 60cm, lòng hố rộng 2m và sâu 2m.

Tại Cao Bằng, mực nước sông Gâm lúc 5 giờ ngày 1-7 vượt báo động II là 0,02m, trong khi nhiều sông, suối nhỏ tiếp tục xuất hiện lũ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương này đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, khôi phục điện, thống kê thiệt hại và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.

Lực lượng dân quân xã Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng) khẩn trương hỗ trợ nhân dân sơ tán đồ đạc trong đêm mưa lớn 30-6 đến 1-7. Ảnh: BCHQS TỈNH CAO BẰNG

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn chỉ đạo các xã chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ và triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”.

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