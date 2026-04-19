Tây Ninh: Khởi công xây dựng gần 800 căn nhà xã hội

Tại Khu Công nghiệp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh vừa diễn ra Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động. Công trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho lực lượng lao động trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư Công ty CP TMDV Xây dựng và XNK Trung Thành đã chính thức khởi công đồng loạt 747 căn nhà còn lại của dự án và cam kết bàn giao đúng tiến độ vào ngày 15-12-2026. Đây là cột mốc quan trọng về tiến độ, thể hiện tinh thần quyết tâm, chủ động và trách nhiệm cao trong việc triển khai dự án đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án trong việc phát triển hệ thống nhà ở xã hội trên địa bàn; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống cho người lao động.

Ông Võ Thành Công, Tổng Giám đốc Công ty Trung Thành trao bảng tượng trưng tại buổi lễ

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư đã trao tặng hỗ trợ 30 căn nhà (trị giá 60 tỷ đồng) cho người lao động và cán bộ về hưu có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh, mỗi căn trị giá 2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư và các đơn vị thi công được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời chú trọng các yếu tố an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thuận lợi.

Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, dự án được tin tưởng sẽ sớm hoàn thành, mang đến những mái ấm khang trang, ổn định cho người lao động, góp phần xây dựng một xã hội phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững.

SƠN TRÀ