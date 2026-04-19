TPHCM: Khống chế hoả hoạn tại xưởng gỗ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn

Trưa 19-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực bồn hút bụi của một xưởng gỗ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong khu dân cư.

Vào khoảng gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bồn hút bụi mùn cưa tại một xưởng gỗ thuộc phường An Phú. Do đặc thù vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực gần vòng xoay An Phú.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Tại thời điểm xảy ra sự cố, hàng chục công nhân đang làm việc bên trong đã kịp thời hô hoán và di tản ra ngoài an toàn. Lực lượng bảo vệ tại chỗ nỗ lực dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa nhưng bất thành do nhiệt lượng tỏa ra quá lớn.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30 phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh để triển khai phương án chống cháy lan sang các công trình lân cận và đường dây điện cao thế bên trên.

Đến 11 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm mát, khơi thông hệ thống hút bụi để xử lý triệt để tàn lửa, tránh nguy cơ cháy âm ỉ bùng phát trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.



MẠNH THẮNG