Tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình Quốc hội trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 20-4, kỳ họp thứ nhất (đợt 2), Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, sáng 20-4.

Theo tờ trình, việc thành lập thành phố Đồng Nai được xác định là nhu cầu khách quan và cấp thiết. Tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đầy đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế lớn, đóng vai trò đầu mối liên kết quan trọng giữa TPHCM với các vùng kinh tế khác. Việc nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo bước chuyển về mô hình quản trị, giúp Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng và cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên (12.737,18km2) và quy mô dân số (4.491.408 người) của tỉnh Đồng Nai hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố có 95 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 33 phường và 62 xã). Về tổ chức bộ máy, trước mắt sẽ giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, sau đó sẽ thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo mô hình chính quyền đô thị.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 30-4. Như vậy, sau khi thành phố Đồng Nai được thành lập, cả nước sẽ có 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 20-4.

Cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành cao với tờ trình và đề án của Chính phủ, song Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, cơ quan thẩm tra đề nghị tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức thấp, để bảo đảm chất lượng đô thị thực tế, thay vì chỉ đáp ứng trên hồ sơ.

Về quản lý tài sản và nhân sự, cơ quan thẩm tra đề nghị có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mới.

Vẫn theo người đứng đầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thành phố Đồng Nai phải thực sự chia sẻ, tương hỗ với TPHCM và các tỉnh lân cận để tạo lập không gian kinh tế vùng, tránh phát triển rời rạc.

