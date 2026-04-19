Lan tỏa nét đẹp văn hóa đọc

Sáng 18-4, tại Đường sách TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề “Tri thức thay đổi cuộc đời”.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 diễn ra trên toàn thành phố, trong đó, trọng tâm tại một số điểm như: Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn), chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), Thư viện Bình Dương (phường Phú Lợi), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), Bảo tàng tại Đặc khu Côn Đảo.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay mang đến nhiều hoạt động, như: tổ chức chương trình đọc sách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; giới thiệu các hình thức xuất bản điện tử, hình thức chuyển đổi số trong xuất bản; phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách và đưa kiến thức trong sách vào thực tiễn cuộc sống... Đặc biệt, lần đầu tiên mô hình đọc sách tại khu dân cư được triển khai thử nghiệm tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), mở ra hướng đi mới trong việc đưa văn hóa đọc vào từng hộ gia đình.

Người dân đọc sách tại điểm sinh hoạt cộng đồng ở Khu phố 11 - phường Sài Gòn, TPHCM
PV Báo SGGP hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4 ở Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Báo SGGP
Mô hình hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TPHCM) thu hút đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi
Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi "Lớn lên cùng sách" tại Đường sách TPHCM
Cô trò Trường THCS Võ Trường Toản tham dự lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn phường Sài Gòn
Học sinh tiểu học thích thú đọc sách tại Đường sách TPHCM
DŨNG PHƯƠNG - HỒ SƠN

