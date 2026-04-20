Khơi sức dân từ sự đồng thuận

Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 cho thấy quy trình này ngày càng được thực hiện bài bản và đi vào thực chất.

Điều này cũng khẳng định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động đang được đưa ra bàn bạc, lắng nghe thấu đáo trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Trên thực tế, yêu cầu về phát huy dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua việc cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Như mới đây, xã Cần Giờ (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở trên địa bàn, đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp nêu ý kiến, bày tỏ quan điểm. Ở phạm vi rộng hơn, nhiều chủ trương lớn như sắp xếp đơn vị hành chính hay góp ý sửa đổi Hiến pháp... đều được triển khai sâu rộng qua nhiều kênh, nhất là các nền tảng số, tạo sự thuận tiện cho người dân khi tham gia. Dù vậy, vẫn còn tình trạng có nơi thực hiện qua loa, thông tin cung cấp thiếu đầy đủ khiến người dân khó nắm bắt để góp ý. Những hạn chế về thời gian lấy ý kiến ngắn hay việc thiếu thông tin phản hồi về kết quả tiếp thu nếu kéo dài sẽ làm giảm sút sự quan tâm của xã hội.

Do đó, để dân chủ thực sự là động lực phát triển, các cơ quan chức năng phải cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu, bởi người dân chỉ có thể đóng góp hiệu quả khi nắm chắc, hiểu rõ vấn đề. Đồng thời cần đa dạng hóa các kênh tiếp nhận cả trực tiếp lẫn trực tuyến; thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, giải trình và thông tin lại để người dân nắm được kết quả xử lý ý kiến. Khi người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng và giải trình thỏa đáng, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố vững chắc, góp phần khơi thông nguồn lực để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

THU HƯỜNG