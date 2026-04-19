Hôm nay, 19-4: Miền Bắc đề phòng mưa đá, TPHCM duy trì trạng thái nắng nóng

Vùng mưa đang tập trung ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Trong khi miền Trung và Nam bộ nhiều nắng, có nơi nắng nóng.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, ở phía Bắc, sáng sớm 19-4, một dải mây dông mạnh hoạt động trên khu vực Tây Bắc, gây mưa rào và dông tại Lai Châu, Sơn La. Tại một số điểm (trạm) đã có mưa lớn như Nậm Sỏ, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu), Mường Chanh, Chiềng Côi và khu vực trung tâm tỉnh Sơn La. Sáng 19-4, vùng mưa dông có xu hướng dịch chuyển nhanh sang phía Đông, mở rộng ra tỉnh Lào Cai (bao gồm Sa Pa, Yên Bái). Sau đó, mưa dông lan sang Phú Thọ, Tuyên Quang.

Mưa đá xuất hiện ở xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La) chiều 18-4. Ảnh được người dân chia sẻ

Tại Hà Nội, sáng 19-4 có xác suất cao mưa rào, tập trung trong khoảng 8 đến 11 giờ. Đồng thời, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa trong ngày 19-4.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo, ngày và đêm 19-4, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Các địa phương ở khu vực này cần lưu ý nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, đặc biệt là mưa đá.

Mưa dông làm hư hại cánh đồng trồng cây thuốc lá ở tỉnh Cao Bằng đêm 18 đến sáng 19-4. Ảnh được người dân chia sẻ

Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 22 đến 23-4 có khả năng xuất hiện một đợt sóng lạnh yếu dịch xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp, làm gia tăng mưa dông tại Bắc bộ.

Trong ngày 19-4, khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nắng, cảm giác oi bức. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, phạm vi hẹp.

Riêng TPHCM duy trì trạng thái nắng nóng, khả năng mưa thấp. Nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực phường Bàn Cờ (TPHCM) ngày 19-4. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

PHÚC VĂN