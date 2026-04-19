Cháy lớn thiêu rụi căn nhà tại Đà Lạt

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19-4, trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra đám cháy lớn, thiêu rụi 1 căn nhà, 3 căn nhà kế bên cũng bị hư hỏng.

Clip Hiện trường vụ cháy. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khói đen bốc lên từ căn nhà số 18 đường Tô Ngọc Vân (ven suối Phan Đình Phùng). Những người sinh sống trong căn nhà phát hiện từ sớm nên kịp thời di chuyển an toàn ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường Cam Ly – Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành dập lửa.

Căn nhà gỗ 2 tầng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Tuy nhiên, do căn nhà được dựng bằng gỗ, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên phải sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hậu quả vụ cháy khiến căn nhà 2 tầng rộng khoảng 50m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập; 3 căn nhà liền kề cũng bị hư hỏng nặng. May mắn vụ hoả hoạn không có thương vong về người.

Vụ cháy làm ảnh hưởng 3 căn nhà liền kề

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

