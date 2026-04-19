Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 19-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ Thanh niên xung phong cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

