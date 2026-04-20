Xã hội

TPHCM thưởng tiền cho người sinh đủ hai con

SGGP

Theo Chi cục Dân số TPHCM, thành phố đã chuyển khoản thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1-9-2025 đến ngày 15-4-2026. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, 7.650 phụ nữ khác nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8-2025.

Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động. Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15-4-2026 đến ngày 30-5-2026, ngành y tế đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi xuống 168 xã, phường, đặc khu. Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên. Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, “đón đầu” Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

NGỌC MINH

