Mục tiêu đến năm 2030, Đông Nam bộ là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung bộ, vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL.

Trong đó, quy hoạch vùng Đông Nam bộ gồm đất liền của các tỉnh, thành phố: TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Mục tiêu đến năm 2030, Đông Nam bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao; là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực; phát triển nhanh hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại…

TPHCM là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học đến sinh sống và làm việc, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước; trung tâm tài chính quốc tế, nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, tập đoàn kinh tế lớn của thế giới; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm đất liền của 6 tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Mục tiêu đến năm 2030, vùng phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; là trung tâm GD-ĐT nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao… Thủ đô Hà Nội phát triển theo hướng "văn hiến - văn minh - hiện đại".

