Mưu sinh ngày nắng nóng

Đó là những người lao động với lớp khẩu trang, áo khoác chống nắng được bao bọc kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe; là bóng dáng của cụ bà bán vé số, người thu gom ve chai hay cụ ông đạp xích lô với những vòng xe chậm rãi. Từ những công nhân vệ sinh, công nhân thi công vỉa hè đến những anh công nhân điện lực miệt mài trên cao, tất cả đều đang kiên trì, bền bỉ làm việc. Giữa cái nắng rát bỏng, những bình nước miễn phí bên vỉa hè cũng trở thành những hình ảnh đẹp về nghĩa tình, giúp xoa dịu phần nào khắc nghiệt của thời tiết… Những mảng sắc màu ấy đã khắc họa chân thực nên bức tranh nhiều màu sắc về tinh thần lạc quan của người lao động thành phố trong những ngày cao điểm nắng nóng.