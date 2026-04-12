Mưu sinh ngày nắng nóng

TPHCM và các tỉnh phía Nam đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nền nhiệt ngoài trời thường xuyên ở mức cao. Giữa không khí hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, nhịp sống mưu sinh của người dân vẫn âm thầm, bền bỉ trong lòng thành phố.

Đó là những người lao động với lớp khẩu trang, áo khoác chống nắng được bao bọc kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe; là bóng dáng của cụ bà bán vé số, người thu gom ve chai hay cụ ông đạp xích lô với những vòng xe chậm rãi. Từ những công nhân vệ sinh, công nhân thi công vỉa hè đến những anh công nhân điện lực miệt mài trên cao, tất cả đều đang kiên trì, bền bỉ làm việc. ​Giữa cái nắng rát bỏng, những bình nước miễn phí bên vỉa hè cũng trở thành những hình ảnh đẹp về nghĩa tình, giúp xoa dịu phần nào khắc nghiệt của thời tiết… Những mảng sắc màu ấy đã khắc họa chân thực nên bức tranh nhiều màu sắc về tinh thần lạc quan của người lao động thành phố trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Người dân tìm chỗ tránh nắng

Phút giải lao của công nhân điện lực

Bình trà đá miễn phí với người đi đường

Công nhân làm việc miệt mài tại công trường Vành đai 3, đoạn qua địa phận phường Phú Lợi, TPHCM

Công nhân vệ sinh chăm chỉ làm đẹp phố phường

Những "ninja" đường phố

Người lao động cần mẫn với công việc giữa nắng nóng cao điểm

MẠNH THẮNG - TÂM TRANG