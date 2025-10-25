Mỹ cân nhắc tấn công cơ sở ma túy tại Venezuela

Theo CNN, các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch tấn công các cơ sở sản xuất cocaine và tuyến vận chuyển ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Tàu sân bay Gerald Ford vừa được điều từ châu Âu đến Caribe. Ảnh: USNAVY

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự đến Caribe. Ngày 24-10, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh điều nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ đang đóng tại châu Âu đến khu vực Caribe. Tổng thống Trump cũng đã cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela.

Cũng theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump chưa loại trừ khả năng tiếp cận ngoại giao với Venezuela nhằm ngăn dòng ma túy vào Mỹ, dù chính quyền của ông đã chấm dứt các cuộc đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro trong những tuần gần đây.

Venezuela không phải là nguồn cung cấp cocaine lớn, song chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua tích cực tìm cách gắn ông Maduro với hoạt động buôn bán ma túy.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump gia tăng lời lẽ cứng rắn về khả năng tấn công trên bộ tại Venezuela, trong khi quân đội Mỹ liên tục tiến hành các cuộc không kích vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên vùng biển quốc tế. Theo Bộ trưởng Hegseth, cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong đêm nhằm vào một tàu ở Caribe khiến 6 người thiệt mạng, nâng tổng số tàu bị nhắm mục tiêu lên 10 và số người thiệt mạng lên 43, kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch này hồi tháng 9.

HUY QUỐC