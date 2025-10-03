Venezuela cảnh báo máy bay F35 của Mỹ

Chính phủ Venezuela đã lên án một “cuộc xâm nhập bất hợp pháp” của các máy bay chiến đấu Mỹ F35; cáo buộc Washington thực hiện “quấy rối quân sự” và đe dọa “an ninh quốc gia”.

Phi đội máy bay F35 của Mỹ bị cáo buộc quấy rối không phận Venezuela. Ảnh: SPACECOAST

Tổng tư lệnh Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino, cho biết ít nhất 5 máy bay chiến đấu F-35 đã được phát hiện.

Theo truyền hình Al Jazeera, Tướng Padrino cho biết Venezuela đang theo dõi nhưng không nao núng trước các vụ đe dọa quân sự của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Agencia Venezuela, Tướng Padrino xem các máy bay Mỹ bay gần biển Caribbe của nước này là “hành vi thô bạo, khiêu khích và đe dọa đối với an ninh quốc gia Venezuela”.

Theo giới chức Venezuela, sự hiện diện của các máy bay chiến đấu Mỹ do hệ thống phòng không, hệ thống kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Maiquetía ở thủ đô Caracas phát hiện.

Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Venezuela cho biết các máy bay Mỹ được phát hiện cách bờ biển Venezuela khoảng 75 km. Nếu đúng như vậy, các máy bay này không vượt qua lãnh thổ không lưu của Venezuela, vốn mở rộng khoảng 12 hải lý (khoảng 22 km) từ bờ biển.

Dù vậy, Venezuela cáo buộc Mỹ vi phạm luật quốc tế và gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng tại vùng biển Caribbe. Tuyên bố yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngay lập tức chấm dứt động thái làm xáo trộn hòa bình vùng biển Caribbe.

Lầu Năm Góc chưa phản hồi trước các yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng với Venezuela gia tăng sau khi Tổng thống Trump đưa máy bay tàng hình F-35 tới Puerto Rico, lãnh thổ của Mỹ ở Caribbe, trong khuôn khổ một đợt triển khai quân sự lớn nhất ở Mỹ Latinh trong nhiều năm. Mỹ đã tấn công các tàu ngoài khơi Venezuela bị Washington cáo buộc tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy. Theo giới chức Caracas và một số chuyên gia độc lập, đến nay ít nhất 14 người đã chết trong các cuộc tấn công này, và Venezuela tố cáo đây là các vụ giết người.

Bên cạnh đó, 8 tàu chiến Mỹ và một tàu ngầm hạt nhân cũng được triển khai tới khu vực, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho rằng các hoạt động này là một âm mưu ngầm nhằm lật đổ chế độ.

HUY QUỐC