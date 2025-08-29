Mỹ chấm dứt vĩnh viễn chính sách miễn thuế đối với bưu kiện giá trị thấp từ hôm nay 29-8

Chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD (gọi là de minimis) chính thức chấm dứt vĩnh viễn từ ngày 29-8, theo thông báo từ chính quyền Mỹ.

Quy định mới áp dụng thuế quan tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa. Các công ty vận chuyển có thể chọn nộp mức thuế cố định từ 80 đến 200 USD mỗi bưu kiện, tùy thuộc vào nước gửi hàng. Với các quốc gia có thuế suất từ 25% trở lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Thụy Sĩ hoặc Canada, hàng hóa trị giá 800 USD có thể chịu chi phí bổ sung ít nhất 200 USD khi nhập vào Mỹ.

Tuy nhiên, thư từ và quà tặng cá nhân trị giá dưới 100 USD vẫn sẽ được miễn thuế theo quy định hiện hành. Chính sách mới có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng để các bên thích nghi.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ quy định "de minimis", vốn được áp dụng từ năm 2016. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng, việc bãi bỏ chính sách này sẽ giúp ngăn chặn dòng chảy của ma túy, hàng hóa cấm, đồng thời tăng thu ngân sách liên bang thêm khoảng 10 tỷ USD mỗi năm.

Trong diễn biến liên quan, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) cho biết đang phối hợp với các quốc gia thành viên để thích ứng với thay đổi này. Tổng Giám đốc UPU Masahiko Metoki nhấn mạnh, UPU cam kết hỗ trợ các nước triển khai giải pháp bưu chính trả phí có khả năng mở rộng, giúp đảm bảo quá trình thu và nộp thuế diễn ra thông suốt trên toàn hệ thống.

