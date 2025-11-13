Mỹ có thể tiêu tốn 2 tỷ USD khi đổi tên Bộ Quốc phòng

Chỉ thị về việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn của nước Mỹ tới 2 tỷ USD, trong khi Tổng thống Donald Trump hứa cắt giảm chi tiêu liên bang và phê duyệt các đợt cắt giảm mạnh tại nhiều cơ quan chính phủ kể từ khi nhậm chức.

Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia. Ảnh: MSN

Ngày 12-11, trang MSN dẫn lời những người am hiểu về chi phí tiềm tàng này cho biết việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, vốn cần được Quốc hội phê chuẩn, sẽ đòi hỏi thay thế hàng ngàn biển hiệu, bảng tên, tiêu đề thư và huy hiệu, cùng các vật phẩm khác tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới.

Chỉ riêng việc thiết kế lại tiêu đề thư và biển hiệu của bộ mới có thể tốn khoảng 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố góp phần lớn nhất vào chi phí là việc viết lại toàn bộ mã kỹ thuật số cho các trang web nội bộ và đối ngoại của bộ, cũng như các phần mềm trên các hệ thống bảo mật và không bảo mật. Chính phủ Mỹ có thể lựa chọn không thay đổi toàn bộ thương hiệu của bộ để giúp giảm chi phí.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, “Bộ Chiến tranh” đang khẩn trương thực hiện việc đổi tên theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump và sẽ khiến tên gọi này trở thành vĩnh viễn. Ước tính chi phí cuối cùng hiện chưa được xác định do đợt ngừng hoạt động của chính phủ khiến nhiều nhân viên dân sự chủ chốt của bộ bị tạm nghỉ làm.



Hiện nay, “Bộ Chiến tranh” chỉ là tên phụ của Bộ Quốc phòng, không phải tên chính thức. Tổng thống Donald Trump không đề cập rằng việc đổi tên chính thức cần có sự phê chuẩn của Quốc hội, nhưng ông nói rằng “Bộ Chiến tranh” thể hiện rõ hơn thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng.

KHÁNH HƯNG