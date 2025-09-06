Thế giới

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Ngày 6-9, theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trong nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm cho thấy hình ảnh cứng rắn của Quân đội Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi ký sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng. Ảnh: ABC NEWS

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh trên tại một buổi lễ ở Phòng Bầu dục, đưa Bộ Quốc phòng Mỹ trở lại tên gọi mà bộ này đã giữ cho đến sau Thế chiến II, trong bối cảnh giới chức Mỹ muốn nhấn mạnh vai trò của Lầu Năm Góc đối với việc ngăn ngừa xung đột.

Theo Tổng thống Mỹ, tên gọi ban đầu phản ánh chính xác hơn những chiến thắng quân sự và thực chất sứ mệnh mà bộ này đảm nhận.

Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh này sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh thứ cấp như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Thứ trưởng Chiến tranh" trong thư từ chính thức và thông tin liên lạc công khai.

Bộ Chiến tranh được thành lập vào năm 1789, cùng năm Hiến pháp Mỹ có hiệu lực.

Bộ này được đổi tên theo luật vào năm 1947, hai năm sau khi Thế chiến II kết thúc.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng nhiều lần thảo luận việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Pete Hegseth còn tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội về vấn đề này.

