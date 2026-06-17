Mỹ - Iran dự kiến đàm phán vào ngày 19-6

Ngày 16-6, báo The Guardian (Anh) dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các cuộc đàm phán mới giữa Iran và Mỹ dự kiến bắt đầu vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/SHUTTERSTOCK

Phái đoàn đàm phán của Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, còn phía Mỹ là Phó Tổng thống JD Vance. Theo ông Araghchi, cuộc đàm phán sắp tới được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như eo biển Hormuz, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và công cuộc tái thiết. Giai đoạn sau bao gồm những nội dung về chương trình hạt nhân của Tehran và nới lỏng trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo mọi cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, hoặc việc Israel tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Lebanon, từ nay đều bị xem là vi phạm thỏa thuận giữa Iran và Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định vẫn duy trì quân đội tại Lebanon, bất chấp thỏa thuận hòa bình mà Tehran và Washington vừa đạt được.

Về nội dung thỏa thuận, kênh CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đây mới là bản ghi nhớ dài khoảng 1,5 trang, rất chung chung, còn chi tiết sẽ được hoàn thiện trong những vòng đàm phán tới. Theo The Guardian, thỏa thuận chủ yếu là cam kết tiếp tục đàm phán, trong đó Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Iran, còn Tehran cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua eo biển Hormuz. Thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon cũng được áp đặt trở lại như một phần của thỏa thuận tạm thời.

Trong khi đó, báo Haaretz (Israel) đưa tin, theo thỏa thuận Mỹ - Iran, khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được giải phóng thành 4 đợt nếu Tehran mở lại eo biển Hormuz, không thu phí và đồng ý một số nội dung liên quan đàm phán hạt nhân. Một nguồn tin từ Pakistan cho biết khoản tiền này có thể được chuyển dưới dạng viện trợ kinh tế, chẳng hạn hỗ trợ rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz, nhằm tạo lý do dễ chấp nhận hơn với công chúng và một số nghị sĩ Mỹ. Hãng Mehr (Iran) cũng đưa tin, Mỹ sẽ giải phóng 12 tỷ USD cho Iran trước khi đàm phán bắt đầu.

ĐỖ CAO