“Nín thở” chờ diễn biến mới ở Trung Đông

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28-7, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 5.

Bất đồng chưa được giải quyết

Đây là cuộc gặp thứ 7 giữa lãnh đạo Mỹ và Israel kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025. Hai bên lâu nay duy trì mối quan hệ thân thiết. Ông Netanyahu từng ca ngợi Tổng thống Donald Trump là “người bạn vĩ đại nhất” mà Israel từng có tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Israel diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel bất đồng gay gắt về cách xử lý cuộc xung đột với Iran.

Theo báo The Times of Israel (Israel), căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu gia tăng trong những tháng gần đây, khi Mỹ vẫn muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao và thúc đẩy đàm phán với Iran, trong khi Israel luôn sẵn sàng cho khả năng leo thang xung đột.

Hãng tin BBC phân tích, Tổng thống Mỹ đang đặt cược vào một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz và thống nhất các điều khoản cho tiến trình đàm phán dài hạn hơn về những vấn đề lớn, trước hết là kho dự trữ uranium làm giàu và các kế hoạch mở rộng chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 4-2025 (ẢNH: AVI OHAYON/GPO)

Cuộc xung đột hiện nay không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Mỹ, trong khi người đứng đầu Nhà Trắng muốn tìm một lối thoát có thể được xem là chiến thắng. Trong khi đó, Israel muốn định hình lại Trung Đông với niềm tin rằng chỉ có “chiến thắng” Iran mới đem lại kết quả như mong muốn.

Nguy cơ leo thang

Theo báo The Times of Israel, ngày 26-7, dù thông báo dừng đáp trả sau khi Mỹ ngừng không kích, quân đội Iran cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông sẽ leo thang nếu Mỹ tiếp tục tấn công nước này. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố, nếu Mỹ tiếp tục “mắc bẫy Israel” hoặc kéo dài chiến tranh, xung đột sẽ lan rộng hơn nữa.

Các chuyên gia cho rằng, nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn là một trong những nội dung trọng tâm được Tổng thống Donald Trump và các cố vấn hàng đầu thảo luận trước khi chính quyền Mỹ quyết định tạm hoãn leo thang chiến dịch nhằm vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng ngụ ý sẽ mở rộng chiến dịch không kích, nhưng sau đó thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến các cố vấn cấp cao. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nhận định, quân đội Mỹ có khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, song số tên lửa đánh chặn hiện có của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) có nguy cơ cạn kiệt.

Giới chức Mỹ cũng lo ngại việc mở rộng chiến dịch không những khó buộc Iran trở lại bàn đàm phán mà còn có thể giúp nước này củng cố đoàn kết nội bộ và tập trung đối phó mối đe dọa từ bên ngoài.

MINH CHÂU tổng hợp