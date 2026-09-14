Thế giới

Cổ phiếu AI chịu sức ép sau cảnh báo từ các CEO công nghệ

SGGPO

Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14-9, sau khi lãnh đạo các công ty Mỹ về phát triển mô hình AI tiên tiến cảnh báo cần giảm tốc độ phát triển công nghệ để hạn chế rủi ro đối với nhân loại.

Cổ phiếu Nasdaq giảm 1,3% trong phiên giao dịch tại châu Á, trong lúc cổ phiếu SoftBank, nhà đầu tư của OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, có thời điểm giảm 13,2% tại Nhật Bản.

81d90358-8dfb-41f2-a0f0-a36dc47b1320_c7267865.jpg
Lo ngại đà giảm tốc AI tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu. Ảnh: SCMP

Trước đó, trên mạng X ngày 12-9, Dario Amodei, CEO công ty Anthropic, kêu gọi các công ty AI giảm tốc độ nâng cao năng lực mô hình trước những lo ngại về nguy cơ công nghệ bị lạm dụng. CEO công ty OpenAI Sam Altman và tỷ phú công nghệ Elon Musk, người điều hành xAI, cũng đồng tình với quan điểm này.

Ông Amodei cảnh báo rằng trong 6 đến 12 tháng tới, các tác nhân AI có thể kiểm soát toàn bộ Internet, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Nhà đầu tư công nghệ Altman chỉ ra kịch bản AI phát triển quá mạnh hoặc bị sử dụng sai cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhiều rủi ro đối với nhân loại.

Những cảnh báo trên làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng và định giá nhóm cổ phiếu AI, gây sức ép lên cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tại châu Á, với Kioxia giảm 9,8% và Tokyo Electron giảm 3,7% tại Nhật Bản, TSMC giảm 1,2% tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), SK Hynix giảm 5,3% và Samsung Electronics giảm 3,7% tại Hàn Quốc, trong khi CXMT giảm 3,6%, SMIC giảm 2,6% và Z.ai có thời điểm giảm 10,5% tại Hong Kong (Trung Quốc).

Giới phân tích nhận định những cảnh báo này có thể tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu AI và bán dẫn.

Tin liên quan
HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

AI cổ phiếu AI cổ phiếu công nghệ cổ phiếu bán dẫn thị trường chứng khoán châu Á phát triển AI CEO công nghệ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn