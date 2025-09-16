Thế giới

Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản xuống 15%

SGGPO

Ngày 16-9, Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với ô tô Nhật Bản, giảm từ 25% xuống còn 15%.

Cảng hàng hoá Los Angeles tại Mỹ. Ảnh: XINHUA
Theo Đài NHK, đây là một phần trong thỏa thuận thương mại được ký kết giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Nhật Bản hồi tháng 7 vừa qua. Đổi lại, Tokyo cam kết tăng cường đầu tư và mở rộng nhập khẩu nông sản từ Mỹ.

Trước đó, ngày 4-9, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại song phương với Nhật Bản. Theo sắc lệnh, mức thuế mới gồm 12,5% cộng với 2,5% thuế hiện hành. Mỹ cũng quy định miễn thuế nhập khẩu đối với xe tải nhỏ và linh kiện có mức thuế trên 15%.

Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ thiết lập quy tắc mới nhằm xác định rõ tiêu chí “ô tô sản xuất tại Nhật Bản” để áp dụng mức thuế ưu đãi.

Trước khi điều chỉnh, Mỹ từng nâng thuế nhập khẩu ô tô nước ngoài lên 27,5%, động thái gây nhiều tranh cãi trong thương mại quốc tế.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Ký sắc lệnh Thuế nhập khẩu Giảm thuế Mức thuế Đổi lấy Thuế suất Sắc lệnh Donald Trump Nhật Bản Mỹ

