Thế giới

Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran

SGGPO

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quyết định tiếp tục tấn công Iran hay theo đuổi giải pháp ngoại giao hoàn toàn thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28-7. Ảnh: MA’AYAN TOAF (GPO)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28-7. Ảnh: MA’AYAN TOAF (GPO)

Trả lời phỏng vấn ABC News, ông Netanyahu cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng đầu tuần này, hai bên đã thảo luận 3 phương án đối với Iran, gồm đạt một thỏa thuận ngoại giao mới, tiếp tục gây sức ép thông qua phong tỏa eo biển Hormuz hoặc triển khai thêm các biện pháp quân sự.

Trong diễn biến khác, với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran. Đây là thất bại mới nhất của các nghị sĩ đảng Dân chủ trong nỗ lực kiềm chế chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đây cũng là lần thứ hai trong vòng hai tuần, một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Mỹ liên quan cuộc chiến Iran không được Thượng viện thông qua.

Dù tiếp tục thất bại, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng những rạn nứt mới trong nội bộ đảng Cộng hòa có thể tạo cơ hội thay đổi.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Israel Thủ tướng Benjamin Netanyahu Donald Trump Không kích Thượng viện Mỹ

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