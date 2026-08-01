Nhà Trắng tính bước đi mới trong chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc các bước tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ nội bộ nước Mỹ về việc chấm dứt xung đột.

Dòng tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Qadr của Iran. Ảnh: VCG

Theo kênh CNN, ngày 31-7 (giờ địa phương), phát biểu tại phiên họp nội các ở Trại David (bang Maryland), Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và sẽ tiếp tục vô hiệu hóa các năng lực còn lại nếu Tehran không thay đổi lập trường.

Tờ The Wall Street Journal trước đó cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc gia tăng sức ép quân sự, nhưng vẫn tính toán kỹ nhằm tránh đẩy căng thẳng khu vực vượt tầm kiểm soát.

Giới chức Mỹ cho biết có thể nối lại không kích cuối tuần này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã trình lên Nhà Trắng nhiều phương án, trong đó có chiến dịch không kích diện rộng kéo dài từ 10 - 14 ngày nhằm phá hủy các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái cùng hạ tầng quân sự của Iran.

Động thái trên diễn ra sau hàng loạt vụ Iran phóng tên lửa vào các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Trung Đông những tuần gần đây. Đáp lại, quân đội Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong diễn biến khác, kênh FOX Business đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ duy trì và mở rộng các biện pháp gây sức ép tài chính đối với Iran, song song với các hoạt động quân sự đang diễn ra.

PHƯƠNG NAM