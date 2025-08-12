Mỹ Mỹ ra mắt MV “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới”

Ngày 11-8, ca sĩ Mỹ Mỹ phát hành MV “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới”. Đây là sản phẩm đánh dấu kỷ niệm của Mỹ Mỹ sau khi khép lại hành trình đẹp tại Em xinh "Say Hi" , cũng là sự trở lại của Mỹ Mỹ với phong cách âm nhạc sâu lắng.

em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới gây ấn tượng ngay từ những giai điệu đầu tiên bởi chất nhạc hiện đại, êm dịu nhưng thấm đẫm tâm sự. Ca khúc không có quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc phức tạp.

Giọng hát của Mỹ Mỹ được nhận xét có nhiều tiến bộ, không nặng kỹ thuật nhưng chắc, dễ dàng chạm đến người nghe. Đây cũng là sự lựa chọn có tính đột phá của Mỹ Mỹ khi tạm rời xa những bản nhạc sôi động vốn dễ đón nhận.

Sự góp giọng của rapper OSAD cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc, tương tự như màn kết hợp từng góp phần tạo nên hit Không ai khác ngoài em.

MV em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới kể một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, tái hiện khoảnh khắc nhân vật nữ phải nhận tin người mình yêu sẽ kết hôn.

Mỹ Mỹ hy vọng sản phẩm này giúp người xem tìm thấy sự đồng cảm, học cách đối diện với nỗi buồn. Đó cũng là thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm: âm nhạc có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho những trái tim đã tổn thương.

Mỹ Mỹ cho biết, MV là một món quà gửi đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ cô sau chương trình Em xinh "Say Hi".

Mỹ Mỹ (tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, sinh năm 1996). Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò là một dancer trong Vũ đoàn Bước Nhảy, trực thuộc công ty BN Entertainment. Có nền tảng của dancer chuyên nghiệp, Mỹ Mỹ nổi bật với khả năng trình diễn sân khấu và vũ đạo. Về mặt âm nhạc, nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm từ khi debut năm 2022: Say anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill… Đặc biệt là bản hit Không ai khác ngoài em đã tạo nên một "cơn sốt" trên mạng xã hội. Năm 2025, Mỹ Mỹ tham gia chương trình Em xinh "Say Hi" cũng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

THU HƯƠNG