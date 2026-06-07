Thế giới

Mỹ: Nổ súng ở khu vực lễ hội, 12 người bị thương

SGGPO

Sáng 7-6, 12 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio, Mỹ. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại Toledo, Mỹ. Ảnh: WTOL11
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại Toledo, Mỹ. Ảnh: WTOL11

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Toledo, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6-6 theo giờ địa phương (4 giờ 30 phút sáng 7-6 theo giờ Việt Nam) tại khu vực tổ chức lễ hội Old West End. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người bị trúng đạn và đã phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên. Cảnh sát yêu cầu người dân tránh xa khu vực trong lúc tiến hành điều tra vụ việc.

Lễ hội thường niên Old West End kéo dài 2 ngày tại khu phố lịch sử của Toledo. Sự kiện ​​khai mạc bằng cuộc diễu hành vào sáng 6-6, cùng với các hoạt động âm nhạc và chợ ẩm thực.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Sở Cảnh sát Toledo Lễ hội Old West End Tiếng súng Truy tìm Nghi phạm Giờ địa phương Mỹ xả súng nổ súng

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