Mỹ sắp tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ chuyển giao cho Mỹ 50 triệu thùng dầu, đồng thời nhấn mạnh nguồn thu từ số dầu này sẽ do ông kiểm soát với tư cách là Tổng thống.

Một tàu chở dầu đang neo đậu tại cầu cảng của nhà máy lọc dầu El Palito thuộc công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela. Ảnh: CNBC

Ngày 6-1, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nêu rõ: “Theo đó, Chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao, theo lệnh trừng phạt, cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ... Lượng dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền đó sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, kiểm soát nhằm bảo đảm được sử dụng để mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thực hiện kế hoạch này ngay lập tức. Dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu chứa và đưa thẳng đến các bến dỡ hàng ở Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump dự định gặp gỡ đại diện của các tập đoàn dầu khí như Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil, cùng với các nhà sản xuất dầu khí trong nước khác, tại Nhà Trắng vào ngày 9-1 để "thảo luận về việc đầu tư đáng kể vào ngành dầu khí của Venezuela”.

KHÁNH HƯNG