Mỹ sắp tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela

Ngày 6-1, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nêu rõ: “Theo đó, Chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao, theo lệnh trừng phạt, cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ... Lượng dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền đó sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, kiểm soát nhằm bảo đảm được sử dụng để mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ”.
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thực hiện kế hoạch này ngay lập tức. Dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu chứa và đưa thẳng đến các bến dỡ hàng ở Mỹ.
Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump dự định gặp gỡ đại diện của các tập đoàn dầu khí như Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil, cùng với các nhà sản xuất dầu khí trong nước khác, tại Nhà Trắng vào ngày 9-1 để "thảo luận về việc đầu tư đáng kể vào ngành dầu khí của Venezuela”.