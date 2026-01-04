Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela

Theo NBC News, phát biểu tại cuộc họp báo từ dinh thự Mar-a-Lago ở tiểu bang Florida, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela và khôi phục các nguồn dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuần hành ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas. Ảnh: XINHUA

Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi sẽ lập tức điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan… Chúng tôi không muốn vướng vào tình huống để ai đó lên cầm quyền và rồi lại rơi vào tình trạng tương tự như suốt những năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều hành Venezuela”. Người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ khung thời gian cụ thể quá trình chuyển giao quyền lực tại Venezuela sẽ kéo dài bao lâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời và nói sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phủ nhận các tuyên bố của ông Donald Trump về tiếp quản quyền lực, nhấn mạnh ông Nicolas Maduro vẫn là tổng thống duy nhất của Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đề nghị Mỹ “thả ngay lập tức” Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, những người bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: XINHUA

Phó Tổng thống Rodriguez cho biết thêm Chính phủ Venezuela sẽ ban hành một sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sẽ trình sắc lệnh này lên Tòa án Tối cao của nước này để phê chuẩn. Bà Delcy Rodriguez kêu gọi người dân chuẩn bị “bảo vệ” đất nước.

Theo quy định của Hiến pháp, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống thay cho ông Nicolas Maduro.

Theo Chosun Daily, rạng sáng 3-1, Quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Nicolas Maduro. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Nicolas Maduro vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3 giờ 29 phút cùng ngày. Theo New York Times, khoảng 40 người, trong đó có quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3-1.

PHƯƠNG NAM